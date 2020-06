"Avrei dovuto mandare via Ancelotti alla fine del primo anno e prendere Gattuso". Il rammarico di ADL per Rino è pari alla delusione di aver scelto l'ex Bayern

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "La Coppa Italia potrebbe rappresentare solo l’inizio di un percorso lungo e virtuoso per un allenatore giovane (ha ancora 42 anni) esperto e pure carismatico, avendo vinto tanto e bene nel corso della carriera da calciatore. E dopo l’iniziale tentennamento, ora De Laurentiis non ha più dubbi. «Avrei dovuto mandare via Ancelotti alla fine del primo anno e prendere Gattuso: noi siamo molto simili, due guerrieri, due che non le mandano a dire, due condottieri», il rimpianto del presidente è quasi pari alla delusione che gli ha procurato la gestione Ancelotti. Gestione dispendiosa (voleva il nababbo James Rodriguez, si è fatto comprare Lozano con 50 milioni per farlo giocare da punta centrale) e per nulla vincente: Ancelotti fu esonerato dopo la 15 giornate e il Napoli in quel momento era fuori dalla zona Europa. Peccato, perché soltanto adesso, con la squadra allenata nuovamente in maniera forte e totalmente in fiducia con il proprio allenatore, ci si accorge che la lotta per lo scudetto poteva essere nelle possibilità degli azzurri".