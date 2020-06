Avellino, multato il sindaco per i cori durante la movida

Notizie - Cori da stadio ed assembramenti durante la movida per insultare la provincia di Salerno, multato anche il sindaco di Avellino Gianluca Festa per le violazioni delle disposizioni anti-Covid.

Come riporta Cronache della Campania, il primo cittadino è stata comminata una sanzione amministrativa di 208 euro. Ma al vaglio della procura ci soon anche ipotesi di eventuali responsabilità penali, dolose o colpose, legate alla violazione della normativa sulla tutela della salute pubblica. Le forze dell’ordine hanno identificato, inoltre, diversi giovani che erano presenti alla serata di sabato scorso, 30 maggio, pronti ora per essere convocati in questura per la notifica della sanzione.

