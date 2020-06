Auriemma su Tuttosport: "Tre ballottaggi da risolvere per Gattuso: in porta fiducia a Meret"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Tre vittorie ed un pareggio nel cammino di Coppa Italia a firma Gattuso, un solo gol subito, quello di Eriksen contro l’Inter, stasera il Napoli proverà a completare l'opera. La rifinitura pomeridiana al San Paolo ha aiutato Gattuso a risolvere i suoi ultimi dubbi. Mario Rui, Fabian Ruiz e Callejon pare abbiano vinto i ballottaggi su Hysaj, Elmas e Politano. In porta ci sarà Meret al posto dello squalificato Ospina e sul ragazzo friulano, Gattuso nutre enorme fiducia. La difesa vista all’opera contro Lukaku e Lautaro ha fatto un’ottima impressione, con Maksimovic in grandissimo spolvero e Koulibaly che sta tornando ad essere “mister 100 milioni”. Di Lorenzo confermato sulla destra, in questa gara Gattuso potrebbe preferire Mario Rui sulla corsia mancina. Fabian Ruiz, Zielinski e Demme sono i tre di centrocampo scelti da Gattuso, con Callejon che andrà a rinforzare la linea nei suoi ripiegamenti: per questa ragione potrebbe essere preferito a Politano. Insigne e Mertens, infine, saranno due incubi di cui Maurizio Sarri conosce pregi e difetti".