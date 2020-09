Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Di certo De Laurentiis avrà impegni più concreti che lo attenderanno in questa settimana, quella che potrebbe essere decisiva per il passaggio di Milik alla Roma. Tra i due club la trattativa sta per andare a buon fine (25 milioni spalmati in 5 anni) e sembra essere ormai prossimo anche l’accordo tra l’attaccante ed il club giallorosso che gli ha proposto 4,5 milioni annui per 5 stagioni".