Auriemma su Tuttosport: "Rivoluzione forzata in mediana per Gattuso: tutti i big andranno in panchina"

Ultimissime calcio Napoli - Ecco quanto scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport in vista di Sampdoria-Napoli:

"Dopo Fabian Ruiz, rimasto a Napoli perché a letto ormai da 4 giorni, anche Demme ha avuto gli stessi sintomi e negli ultimi due giorni si è allenato poco e male. E’ stato convocato ugualmente, però ha viaggiato su di un volo diverso da quello della squadra e ieri sera, nell’hotel di Genova che ospita il Napoli, è rimasto chiuso in camera, da solo, dove ha mangiato e gli è stato evitato ogni contatto con gli altri compagni per paura di una contaminazione. Stasera in casa della Samp che da quando è arrivato Ranieri in panchina (solo Juve, Lazio, Inter e Verona hanno subito meno gol) è tra le formazioni che incassano poche reti, il centrocampo sarà rivoluzionato, con Lobotka playmaker, Elmas e Zielinski mezze ali. Il conforto di Gattuso sarà la panchina, perché stavolta i “galacticos” non saranno in tribuna. Meret, Maksimovic, Koulibaly, Allan, Mertens, Llorente, Lozano e Politano saranno pronti a entrare quando sarà necessario il loro contributo".