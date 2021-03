Auriemma su Tuttosport: "Quattro dubbi di formazione per Gattuso"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Anche se la squadra azzurra sta vedendo la luce oltre il tunnel, comunque oggi ci saranno 5 assenti importanti, con la conseguenza che non sarà solo Mertens-Osimhen l’unico dubbio di Gattuso. C’è da capire se per sostituire Rrahmani sceglierà Maksimovic (probabile) oppure se sposterà Di Lorenzo centrale (meno probabile), se ci sarà Hysaj sulla corsia sinistra (probabile) oppure Mario Rui (meno probabile) e se in mezzo al campo preferirà l’opzione Demme (probabile) oppure Bakayoko (meno probabile)"