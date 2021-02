Auriemma su Tuttosport: "Nonostante l'emergenza, Gattuso pensa ad una difesa a tre: ecco le probabili scelte"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Senza Manolas e Koulibaly, si può schierare Maksimovic e Rrahmani? Non da soli, ma con l’aggiunta di un terzo centrale: è molto probabile che Di Lorenzo possa comporre la retroguardia a tre, come già successo nella gara d’andata. Sugli esterni Hysaj e Mario Rui, poi Demme e Bakayoko in mezzo al campo, mentre per la prima linea Gattuso vuole decidere all’ultimo. Oggi verificherà la condizione di Osimhen, per capire se potrà schierarlo dal primo minuto, oppure se lanciarlo a gara in corso, con la prospettiva dei supplementari. Da subito oppure no, Osimhen ci sarà contro l’Atalanta che gli ricorda il suo primo gol in serie A, il 17 ottobre scorso nel 4-1 a Fuorigrotta".