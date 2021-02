Auriemma su Tuttosport: "Meret favorito su Ospina, in difesa verrà riconfermato Ghoulam con il Benevento"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ritroveranno nuova linfa anche Politano e Insigne, schierati ai lati del belga, ma Gattuso punta molto anche sul terzo gol di fila di Zielinski, magari con un tiro dalla media distanza, che rappresenta una specialità del polacco, così come di tutta la squadra. Solo il Bayern Monaco (13) ha segnato più reti da fuori area del Napoli (11) nei cinque maggiori campionati europei. Piotr da utilizzare come mezzala sinistra nel centrocampo a tre, oppure come trequartista dietro Mertens, e con Fabian Ruiz a destra e Bakayoko riferimento centrale. Per la difesa, Meret dovrebbe continuare a difendere i pali della porta, anche se Gattuso vuole decidere solo a poche ore dall’inizio della gara se schierare Ospina dopo 4 gare out, e davanti dovrebbe esserci una linea formata certamente da Di Lorenzo e Koulibaly, con Rrahmani e Ghoulam che sembra abbiano vinto i ballottaggi con Maksimovic e Mario Rui".