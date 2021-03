Auriemma su Tuttosport: "Lozano tornerà a disposizione per il Milan"

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Domani la ripresa degli allenamenti: il tecnico ha concesso due giorni di riposo dopo il tour de force di 19 partite giocate da inizio 2021. Il Napoli è atteso da una settimana di fuoco, con le tre trasferte in casa del Milan, della Juventus e della Roma, ma almeno potrà sfidare le tre big con l’umore rinfrancato per i due successi e il pareggio nelle ultime 3 partite, guarda caso, quelle in cui Ringhio ha ritrovato prima Mertens e poi Osimhen. E domenica tornerà anche Lozano, assente da Napoli-Juve dello scorso 13 febbraio".