Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Con la Roma si continua ad operare anche sul fronte Milik. Appena il centravanti polacco si convincerà che la Juventus vuole Dzeko e non lui, accetterà la destinazione Roma. Milik alla Roma sarà un’operazione da 40 milioni, anche se c’è una distanza di 5 milioni. Nell’operazione sarà inserito anche il cartellino di Under e non si è ancora deciso se uno tra Riccardi, Antonucci e Coric passerà al Napoli.