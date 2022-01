Auriemma su Tuttosport: "Improbabile vedere Osimhen in Napoli-Bologna. C'è un'altra gara nel mirino per vederlo tra i convocati"

Napoli calcio - Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive sul possibile rientro in squadra di Victor Osimhen dopo la Tac di controllo che farà questa mattina:

"Ce la farà Osimhen ad essere convocato per la gara di lunedì prossimo a Bologna? E’ molto improbabile e resta da verificare se potrebbero esserci margini per il 23 gennaio, data del derby contro la Salernitana allo stadio Maradona, perchè sarebbero trascorsi due mesi precisi dall’intervento chirurgico. La tac definitiva, quella programmata per fine mese, racconterà tutta la verità sulle ossa calcificate di Osimhen".