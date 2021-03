Auriemma su Tuttosport: "Giocare Juve-Napoli il 17 marzo non era gradito a De Laurentiis, il rinvio è buono per due ragioni"

Napoli - Da ieri sera Gattuso può respirare in maniera ancora più profonda e guardare con maggiore ottimismo a questo finale di campionato, secondo Raffaele Auriemma su Tuttosport.

“Il motivo? Juventus-Napoli è stata rinviata “su richiesta di entrambe le società”. Anche il presidente De Laurentiis ha accolto con soddisfazione questa scelta, perchè quella del 17 marzo era una data a lui non gradita: la squadra si sarebbe trovata a giocare tre gare in 8 giorni contro Milan, Juventus e Roma. Con l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League, si è trovato questo compromesso che fa comodo ad entrambi i club. La data del 7 aprile è buona per i partenopei per due ragioni: ci sarà il tempo per recuperare tutta la rosa (tranne Ghoulam), ma anche perchè Gattuso giocherà domenica sera a Milano con cinque diffidati, Di Lorenzo, Lozano, Demme, Mario Rui e Koulibaly”