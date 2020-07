Auriemma su Tuttosport: "Gattuso ha chiesto un ultimo sforzo alla squadra per chiudere al meglio il campionato"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Senza alcun apparente obiettivo, la vittoria servirebbe ai padroni di casa per consolidare la piazza d’onore oltre a vendicarsi dell’eliminazione in Coppa Italia e al Napoli per caricarsi in vista della super sfida di Champions. Battere l’Inter poi, permetterebbe a Gattuso di interrompere la personale striscia negativa contro i nerazzurri: l’Inter è la squadra contro cui il tecnico del Napoli ha disputato più partite da allenatore in Serie A, senza però mai vincere. Avrebbe voluta giocarla al meglio Gattuso, schierare la batteria migliore, la stessa che l’8 agosto scenderà in campo a Barcellona, ma dovrà fare i conti con alcune defezioni. Manolas darà forfait a causa dell’infortunio rimediato contro il Sassuolo e un altro assente eccellente ci sarà in attacco, perché Mertens dovrà scontare una giornata di squalifica. Per il difensore gli esami hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro e le sue condizioni saranno valutate giorno per gioco per capire se riuscirà a recuperare almeno per il Camp Nou. Ma è improbabile. Il tecnico del Napoli ha chiesto un ultimo sforzo per chiudere al meglio un campionato che si è rivelato movimentato e altalenante"