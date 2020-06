Auriemma su Tuttosport: "Gattuso cambia volto al Napoli: sei novità nell'undici di questa sera contro la Spal"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Stasera contro la Spal al San Paolo scenderà in campo un Napoli inedito, con 6 volti nuovi rispetto alla trasferta di Verona e potrebbero diventare anche 7 se oggi Manolas dovesse dare garanzie di tenuta (non gioca dal Napoli-Torino del 29 febbraio) per un suo utilizzo dal primo minuto in sostituzione del diffidato Koulibaly. Perchè oltre al possibile calo dovuto all’inconscio appagamento e la necessità di alternare i calciatori costretti a giocare ogni tre giorni fino al 2 agosto, c’è anche l’elenco dei diffidati a decidere quale sarà la formazione anti-Spal. Demme, Zielinski, Milik, Mertens e Koulibaly sono a rischio giallo e Gattuso non vuole correre il rischio di perderli tutti, nella prospettiva della sfida di giovedì a Bergamo che deciderà se gli azzurri potranno continuare ad inseguire l’approdo in Champions".