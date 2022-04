Auriemma su Tuttosport: "De Laurentiis ha mandato a dire una cosa a Spalletti"

Calcio Napoli - Raffaele Auriemma su Tuttosport ha scritto della situazione attuale che c'è tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed il suo allenatore Luciano Spalletti. Il patron avrebbe mandato a dire una cosa al suo tecnico.

"Con il presidente De Laurentiis ci sarà tempo per vedersi, avendo il patron mandato a dire all’allenatore che la gestione recente del Napoli non gli è piaciuta. «Non mi danno fastidio le critiche del presidente - ha spiegato il tecnico - che non ho incontrato di recente, ma probabilmente è abituato così. Proverò a vincere le partite con quelli che ho»"