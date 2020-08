Auriemma su Tuttosport: "De Laurentiis-Gattuso, accordo sulle cessioni: individuato il numero dei calciatori che lasceranno Napoli"

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Le vacanze sono cominciate e fino a lunedì tutti gli addetti ai lavori si concederanno una pausa per il Ferragosto. Poi, dal 17 si tornerà ad aprire “virtualmente” il mercato, lì dove il Napoli sarà presente in primis per vendere gli elementi in sovrannumero. Sono 7/8 per i quali il presidente De Laurentiis ha fissato prezzi che non invogliano gli acquirenti ad affrettarsi nella conclusione delle trattative in questione. La conseguenza è uno slittamento nell’acquisto di quei profili individuati da Gattuso per migliorare l’organico e che il coach ha confermato al patron nella giornata di lavoro/vacanza in quel di Capri".