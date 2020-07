Auriemma su Tuttosport: "De Laurentiis ed il suo nuovo quartier generale a Capri: location top secret per evitare fughe di notizie"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Ma chi l’ha visto Osimhen a Capri? Neanche uno straccio di foto sui social, nonostante gli imbarchi partenopei ed il porto di Capri fossero pieni di fotografi professionisti e semplici curiosi. Quest’anno sarà più difficile scoprire chi incontrerà a Capri il patron azzurro, perché per la prima volta ha deciso di non appoggiarsi all’hotel Quisisana, ma ha affittato una bella villa per tre mesi nella zona di Marina Grande. E qualcuno dall’isola azzurra giura di aver visto ieri Osimhen mentre a bordo di un tender stava per arrivare all’approdo privato del domicilio di De Laurentiis".