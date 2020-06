Auriemma su Tuttosport: "Da oggi a venerdì ogni giorno è buono per vedere ADL a Castel Volturno: il patron deve sistemare due questioni"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Da oggi a venerdì ogni giorno può essere quello giusto per l’arrivo del presidente De Laurentiis a Castelvolturno. O, forse, anche solo semplicemente per una videoconferenza che gli permetta di ragionare con tecnico e squadra sulle varie vertenze e sulle pendenze che sono rimaste ancora in sospeso da quella maledetta notte del 5 novembre, post Napoli-Salisburgo. Ma tutto il gruppo si aspetta che possa varcare il cancello del centro tecnico per trovare la strada verso una soluzione ai problemi. Dagli ultimi tre stipendi non pagati, fino alle vertenze (finora solo minacciate) per il danno di immagine in seguito all’ammutinamento, si tratta di questioni che sarebbe utile risolvere entro venerdì, cioè prima che la stagione riprenda a tutto gas con la semifinale e poi, forse, la finale di Coppa Italia".