Auriemma su Tuttosport: "Anche col turnover è sempre un super Napoli. A Bergamo si potrebbe tenere vivo il sogno Champions"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Anche col turnover è sempre un superNapoli, che batte la Spal ultima in classifica e sale -3 dal quinto posto della Roma. Una soddisfazione solo statistica, perché quello che conta, il quarto posto, resta lontano 12 punti: l’Atalanta vince a Udine e prosegue nella sua marcia senza sosta. Giovedì a Bergamo le due formazioni si affronteranno a viso aperto e solo se il Napoli riuscisse a fare risultato pieno ci sarebbero ancora chance per l’approdo in zona Champions".