Auriemma su Tuttosport: "Anche ADL si era ingolosito per lo Scudetto: sapeva che difficilmente sarebbe successo nei prossimi anni"

Calcio Napoli - Secondo Raffaele Auriemma anche il presidente Aurelio De Laurentiis si era lasciato ingolosire dall'occasione scudetto. Di seguito le parole del giornalista pubblicate sul quotidiano Tuttosport.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Chiudere la stagione con onore, difendendo quel terzo posto che soltanto un mese fa avrebbe potuto essere il primo, se contro la Fiorentina fosse arrivata una vittoria. Ed il Napoli in testa, a 6 turni dal termine, sarebbe stata la più seria candidata alla vittoria del tricolore. Cioè lo scudetto, per il quale non solo il tifoso napoletano si era “ingolosito”, ma lo stesso presidente De Laurentiis aveva ormai fatto l’acquolina in bocca, conscio che un’occasione così ghiotta difficilmente si ripeterà negli anni a venire. La formazione azzurra è, a pieno organico, forte quanto Inter e Milan e chissà se ancora lo sarà nella prossima stagione"