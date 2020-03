L'Atalanta è in quarantena, Zingonia blindata e giocatori isolati: la situazione

Notizie Calcio - Allarme coroanvirus, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini finisce in quarantena. Un'altra notizia preoccupante per la città di Bergamo, che a oggi è quella città con più casi in assoluto di Covid-19 in tutta Italia.

Coronavirus, Atalanta in quarantena dopo il match col Valencia

Al momento tuttavia non ci sono segnali di contagi tra le fila bergamasche. Ma la decisione è stata necessaria dopo aver preso atto di cinque casi certificati in casa Valencia, ovvero avversario affrontato di nerazzurri proprio martedì scorso in Champions League. Così la società bergamasca ha innanzitutto spostato gli allenamento in programma per oggi al prossimo 24 marzo, poi ha obbligato tutti i propri giocatori a isolarsi nei rispettivi appartamenti.

E Zingonia nel frattempo è blindata. Ci entra solo chi è direttamente interessato alla squadra. Come poi tutte le altre realtà, anche lo staff atalantino ha messo in condizione i propri giocatori di effettuare un "allenamento" tra le proprie mura.