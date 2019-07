CdM - Il Napoli si fa avanti con l'Atalanta per Gosens e De Roon: per il tedesco ci vogliono 18 mln

Secondo l'edizione di oggi del Corriere del Mezzogiorno, sui social, nei bar dello sport non si parla d’altro: le voci su Icardi alimentano l’entusiasmo dei tifosi del Napoli. Dall’incontro di Ibiza tra Paratici e Wanda Nara si è riaperto lo scenario di mercato che vede protagonista il centravanti argentino.

Icardi ha una clausola rescissoria di 110 milioni d’euro valida solo per l’estero fino al 15 luglio ma nessuno la pagherà perché si fiuta l’affare dello scontro tra l’Inter e il suo attaccante che può far calare il prezzo. Conte cercherà di non alimentare il conflitto con Icardi che, invece, ha tutto l’interesse a comunicare il desiderio di restare all’Inter. Marotta vuole cederlo per lasciare spazio a Lukaku e Dzeko. La Juventus è in attesa, sa di avere il gradimento di Icardi, Sarri l’ha sempre stimato dai tempi del tentativo compiuto da De Laurentiis nel 2016 ma Paratici al momento ha altre priorità: l’acquisto di De Ligt e le cessioni di Higuain e Mandzukic proprio per lasciare spazio a Maurito.Il Napoli qualche mese fa si è fatto avanti, senza riscuotere l’entusiasmo di Icardi e del suo entourage, si è parlato di uno scambio con Insigne su cui non si è mai raggiunto l’accordo, l’Inter ha proposto le contropartite Fabian Ruiz o Zielinski ottenendo il secco no di De Laurentiis. Lo scenario sembra mandare Icardi alla Juventus nel corso del mese di agosto, quando le dinamiche saranno più chiare ma il Napoli è comunque alla finestra.

È concreta, invece, la manovra d’avvicinamento a James Rodriguez che giovedì a Medellin ha incontrato Zuniga, come documentato dall’ex terzino azzurro sul suo profilo Instagram. Il trequartista del Real Madrid ha parlato con l’ex azzurro del suo possibile trasferimento al Napoli che prende corpo a fuoco lento alla ricerca dell’accordo con il Real Madrid sulla formula e le cifre. C’è la macchina formale sui diritti d’immagine da mettere a punto in tutti i dettagli, poi si lavora alle cessioni fondamentali per dare forza al mercato in entrata.

La campagna acquisti non si ferma comunque a James Rodriguez, Giuntoli è tornato a bussare alle porte dell’Atalanta. Dopo i contatti con i procuratori di Ilicic, Zapata e Castagne, il Napoli si è fatto avanti con la Seg, l’agenzia che gestisce gli interessi del terzino sinistro Gosens e del centrocampista De Roon.

Pasalic e Gosens durante l'ultimo Napoli-Atalanta

C’è distanza sulle valutazioni, l’Atalanta si è irrigidita perché le manovre compiute dal Napoli non hanno mai portato ad offerte ufficiali e a trattative imbastite tra le due società. Inglese e Verdi sono profili storicamente graditi al club bergamasco, il centravanti ex Parma è un’opzione ancora viva ma il Napoli chiede 30 milioni per entrambi, a queste cifre l’Atalanta non è disposta ad arrivare. Per i gioielli di Gasperini la storia si ribalta, su Gosens c’è una distanza di circa 8 milioni: il Napoli può arrivare al massimo ad un’offerta di 10 milioni, l’Atalanta ne chiede 18.