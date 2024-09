"Assistente del prof. Lobotka, sa sempre in anticipo cosa fare". Gilmour convince, voti e pagelle

Ultime notizie SSC Napoli - Com’è stata la prestazione di Billy Gilmour in Napoli-Palermo? Di seguito voti e pagelle dei quotidiani in edicola.

Voti e pagelle Billy Gilmour Napoli Palermo

Gazzetta dello Sport 6,5 Prima da titolare ma in un sistema con cui ha fatto benissimo al Brighton: aiuta Lobotka in impostazione, utilissimo nella riaggressione

Corriere dello Sport 7 Prima da titolare, ma come assistente del prof. Lobotka. Poi quando esce il compagno prende in mano la squadra, con Anguissa che gli guarda le spalle.

Tuttosport 6 Gestisce il possesso palla in maniera ordinata.

Il Mattino 6,5 Sa dare del tu al pallone. Gioca alto e a testa alta: sa sempre in anticipo cosa fare e dove far viaggiare la sfera. Costringe Vasic al rosso diretto per un intervento pericoloso.