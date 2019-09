Aru, il dirigente sul San Paolo: "A metà settimana finiranno i lavori. Dobbiamo sistemare il blocco spogliatoio del Napoli ed alcuni bagni"

Il debutto ufficiale è vicino. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica il Napoli ritroverà il San Paolo sabato prossimo contro la Sampdoria (calcio d’inizio alle 18) e sarà la prima volta nell’impianto di Fuorigrotta rinnovato per l’Universiade. Ventitrè milioni per cambiare il look di uno stadio datato e ormai con pochi comfort. L’impatto sarà totalmente diverso e gli ultimi giorni saranno fondamentali per terminare la seconda fase dei lavori, quella che ha costretto gli azzurri a disputare in trasferta le prime giornate di campionato. « A metà settimana dovremmo finire», dice Flavio De Martino, dirigente dell’area tecnica dell’Aru. «Abbiamo lavorato senza sosta ad agosto. Ci siamo fermati soltanto il 15. Saremo operativi anche nel weekend». È cominciata l’ennesima corsa contro il tempo che è stata un po’ una costante di tutta la riqualificazione degli impianti per l’Universiade. Il traguardo sarà tagliato molto probabilmente giovedì. « Dobbiamo sistemare il blocco spogliatoio del Napoli. Mancano gli ultimi interventi di manutenzione. Inseriremo gli ultimi pannelli e procederemo con la pulizia del locale. Abbiamo installato pure l’aria condizionata che è una novità » . Il resto è terminato. « Il montaggio dei sediolini è stata completato (e una parte dei vecchi sono al Landieri di Scampia, ndr) così come l’impianto di video-sorveglianza. Posso dire che siamo davvero soddisfatti». A metà settembre, subito dopo l’esordio in Champions, si procederà pure alla realizzazione dei nuovi bagni che saranno sistemati nelle buvette inutilizzate dello stadio. « Saranno ampliate e adattate. Ci saranno 24 nuovi blocchi, di cui 16 nell’anello inferiore e 8 in quello inferiore, dove sono previsti pure servizi igienici per i disabili. Da programma ci metteremo altri 150 giorni. Non abbiamo iniziato subito per non interferire con gli altri interventi che stiamo per ultimare » . Il ( virtuale) taglio del nastro è previsto contro la Sampdoria e Flavio De Martino si godrà lo spettacolo dal vivo. « Da grande tifoso del Napoli, la mia soddisfazione è doppia. L’Universiade ha consegnato alla città un altro stadio con poltroncine azzurre e una pista d’atletica dello stesso colore. L’effetto visivo sarà di alto livello. Abbiamo mantenuto anche la promessa dei maxi- schermi. Sono rimasti entrambi (uno in tribuna Nisida, l’altro nei Distinti, ndr) e saranno funzionanti contro la Samp » . Tre giorni più tardi il nuovo San Paolo si presenterà anche in Europa per l’esordio in Champions contro il Liverpool. La società ha deciso di premiare gli abbonati (al momento meno di diecimila) con uno sconto del 25% sul prezzo dei biglietti di tutte le gare del girone. Contro i Reds la Tribuna Posillipo costerà 80 euro ( anziché 110), la Nisida 65 (anziché 90), i Distinti 50 ( anziché 70) e le curve 30 (anziché 40). La vendita partirà lunedì pomeriggio. Ieri ultimo allenamento della settimana al centro tecnico di Castel Volturno: per Insigne tabella personalizzata. Stesso discorso per Tonelli. Carlo Ancelotti sta valutando pure i progressi di Faouzi Ghoulam che ha rinunciato nuovamente alla convocazione nella nazionale algerina. «Mi ha detto che non si sente ancora pronto – ha spiegato il ct Djamel Belmadi – quindi aspetteremo che lui ci dia l’ok». Il terzino azzurro fatica a trovare il top della condizione ed è ancora lontano dai suoi standard di rendimento, come dimostrato anche nel match con la Juve. Da valutare pure Arek Milik che lamenta un fastidio al pube: da lunedì sarà a disposizione di Ancelotti. È in dubbio per Samp e Liverpool.