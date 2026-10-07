È arrivata un’altra brutta notizia per il Napoli, l'emergenza non finisce mai

Ultime notizie SSC Napoli - L’emergenza infortuni nel Napoli non finisce mai. Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto ieri a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e dovrà fermarsi per almeno un mese, anche se dipenderà da come risponderà il muscolo e se avrà un recupero lineare. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno questa è "un’altra brutta notizia per il Napoli che è davvero tormentato dagli infortuni. I forfait dei calciatori hanno condizionato pesantemente quest’abbrivio di stagione".