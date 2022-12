Arbitri, l’inchiesta travolge Trentalange: proteggeva il procuratore-narcos D’Onofrio

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al caso D'Onofrio:

"La corsa di Alfredo Trentalange è finita. Il terremoto che ha travolto gli arbitri finirà per smantellarne anche il vertice. Gli hanno concesso una settimana di tempo per scegliere cosa fare, poi la Federcalcio chiuderà d’imperio la sua stagione da presidente dell’Associazione italiana arbitri: il commissariamento dell’Aia è diventato un atto inevitabile. Perché le indagini sul caso D’Onofrio, il procuratore degli arbitri arrestato per traffico di stupefacenti, hanno rivelato un quadro persino peggiore di quanto le premesse annunciassero. Un danno mostruoso alla credibilità del sistema arbitrale, oggi scosso da una frattura interna micidiale".