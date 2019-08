Arbitraggio Fiorentina-Napoli, Gazzetta: Valeri e Massa sospesi almeno per una giornata, i motivi della scelta di Rizzoli

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Massa e Valeri autori di una prestazione davvero insufficienten in Fiorentina-Napoli:

Sospesi gli arbitri

"La delusione è stata grande, la cura decisa per rimediare inevitabile: Massa e Valeri saranno fermati subito. Non sono sufficientemente sereni, o in forma, per arbitrare. Salteranno la seconda giornata, e dopo la sosta si vedrà. Una decisione che Rizzoli prende a malincuore, anche perché il prossimo turno propone già incroci di alta classifica. E gli arbitri di peso scarseggiano: con Banti e Mazzoleni dirottati al Var e senza poter contare su Massa e Valeri, la rosa di designabili per le "rogne" si restringe. Chi ha parlato con il designatore ha raccolto considerazioni di questo tipo a proposito dell'arbitraggio di Fiorentina-Napoli: chi è sceso in campo è incappato in una partita no (ci può stare), chi era al monitor non ha fatto il suo dovere (e questo non ci può stare). Ne è scaturito un mix micidiale"