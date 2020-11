Ansia Osimhen, salta anche l’Europa League. Repubblica: nella migliore delle ipotesi sarà in panchina con la Roma

Ultime calcio Napoli - Terapie e un po’ di lavoro in palestra, ieri mattina. Victor Osimhen continua a sentire dolore alla spalla e sulla tempistica del suo recupero non possono ancora esserci certezze, quindi. Ma le 48 ore che mancano alla sfida di dopodomani notte allo stadio San Paolo contro i croati del Rijeka, quarta gara del girone F dell’Europa League, sicuramente non basteranno per rimettere il centravanti nigeriano a disposizione di Rino Gattuso.

