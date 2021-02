Ansia Insigne, quella smorfia non lascia ben sperare: questa mattina gli esami strumentali, Gattuso preoccupato

Napoli Calcio - L'ombra di quel maledetto rigore non si dissolve. Un macigno che Lorenzo Insigne non riesce a smaltire. Non è stata una bella partita la sua, al netto delle ragioni che l'hanno costretto a lasciare il campo quando la partita aveva imboccato il viale del tramonto.

Insigne

Come riporta Il Mattino:

"Un contrasto duro sulla palla, uno dei tanti portati dai difensori bergamaschi, la causa scatenante del parziale ko: dopo aver calciato la punizione da fuori area e da ottima posizione che aveva lasciato sperare in un mezzo miracolo, visto che ieri gli azzurri non si sono mai visti dalle parti di Gollini, il capitano ha alzato il braccio. Ha provato solo un minuto a restare dentro, passeggiando però: quando si è accorto che faticava nel rientrare e garantire l'apporto in fase difensiva, si è fermato. Oggi preoccupa la botta al polpaccio, è la diagnosi ufficiale. L'entità verrà valutata questa mattina, quando la squadra si ritroverà al centro d'allenamento: un leggero lavoro di scarico per quelli che ieri sera hanno affrontato l'Atalanta, per Insigne invece esami clinici del caso. E' sembrato preoccupato l'allenatore Gattuso, che ha parlato a lungo con il proprio capitano e con il medico sociale negli spogliatoi e la smorfia del giocatore prima di accomodarsi in panchina non è stato recepito come un bel segnale: oggi sapremo di più".