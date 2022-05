Anguissa-Napoli, riscatto ufficiale: svelate le cifre dell'ingaggio

Notizie Napoli calcio. Anguissa è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il centrocampista camerunense è stato infatti riscattato dal club di De Laurentiis, che ha versato poco meno di 15 milioni nelle casse del Fulham per acquistare il giocatore a titolo definitivo.

Anguissa ha firmato un quadriennale con il Napoli e le cifre dell'ingaggio sono state svelate dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno

Il centrocampista camerunense ha sottoscritto un contratto quadriennale che gli consentirà di percepire 2,2 milioni a stagione. Spalletti in mezzo al campo riparte da una certezza: Anguissa, che per forza esplosiva e capacità di pulire il possesso palla, si è affermato come un giocatore fondamentale nei meccanismi di gioco.