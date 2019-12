Ancelotti-Everton, CorSera: contratto da 27 milioni lordi fino al 2024, nello staff anche il figlio e il cognato

Ultimissime calcio Napoli - Ancelotti sarà il nuovo allenatore dell'Everton, manca solo l'ufficialità ma l'ex allenatore del Napoli ha trovato squadra sin da subito visto il suo appeal internazionale. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriera della Sera.

Per il mister un ingaggio di 27 milioni lordi fino al 2024. Meno slancio ma più saggezza e riflessione: l’Everton oggi per lui è quasi un abito su misura. Ritornare grandi a sessanta anni è la scelta della consapevolezza. Al suo fianco ci saranno Duncan Ferguson, attuale allenatore ad interim dopo l’esonero di Marco Silva, e suo figlio Davide. Nello staff anche il genero Mino Fulco. Come a Napoli, del resto. Puntando stavolta ad avere il tempo per portare a termine un progetto in cui crede. Manca soltanto la firma. E anche due gare che l’Everton disputerà senza Carletto in panchina: oggi la sfida con il Leicester nei quarti di Carabao Cup e sabato con l’Arsenal in campionato. Aspettando, il 5 gennaio, il derby con i Reds dell’amico Klopp per rivivere emozioni antiche e ritrovare la voglia di rilanciarsi a livelli importanti.