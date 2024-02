Anche Meret vicino all'addio: può giocare con un altro club in Serie A, scelto il sostituto

Napoli - Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il Napoli che è pronto a rivoluzionare tutto in vista del futuro. Perché già dalla prossima stagione cambierà e non poco il presidente De Laurentiis dal punto di vista della rosa e anche della guida tecnica.

Meret e Osimhen

Arriverà un nuovo allenatore al Napoli e il mercato sarà fatto a seconda delle sue richieste. Potrebbero esserci delle novità molto importanti che possono riguardare anche le partenze e i nuovi arrivi per gli azzurri.

Calciomercato Napoli: Meret verso la Roma

Ci sono notizie che riguardano la situazione di mercato di Meret con il Napoli, ora spunta la Roma di mezzo. Perché il portiere italiano è in scadenza a giugno 2024 con gli azzurri e potrebbe non prolungare il suo contratto per andare via a zero.

Ad approfittarne potrebbe essere la Roma che può prendere Meret a zero dal Napoli dopo che il rendimento mediocre di Rui Patricio e la mancata esplosione di Svilar hanno attivato la società a trovare una soluzione. Entrambi difficilmente verranno confermati.

Ecco che allora spunta la candidatura di Meret per la Roma che può lasciare Napoli a fine stagione. Il Napoli a quel punto andrebbe a riscattare Gollini per 7 milioni e lo affiancherebbe al giovane Caprile che sta giocando quest'anno in prestito all'Empoli e tornerà a fine anno. Lo scrive Leggo.