Ancelotti punta al traguardo degli 82 punti: c'è un doppio motivo

ULTIME CALCIO NAPOLI - Battere l'Inter per chiudere in bellezza: è questo l'obiettivo di Carlo Ancelotti davanti a un San Paolo seppur deserto. Come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, in particolare il tecnico emiliano ha fissato come traguardo gli 82 punti in classifica che, casualmente, sono gli stessi conquistati da Maurizio Sarri al termine della sua prima annata sulla panchina azzurra. La sua idea - rivela il quotidiano - è di superare per il quarto anno consecutivo quota 80, ossia la soglia psicologica per le squadre pronte a vincere qualcosa.

Napoli-Inter, le scelte di Ancelotti

Per riuscirci, il mister si affiderà ad Alex Meret tra i pali con Elseid Hysaj e Faouzi Ghoulam sulle fasce con Raul Albiol e Kalidou Koulibaly al centro della difesa. In mediana sono attesi José Callejòn, Allan, Fabiàn Ruiz e Piotr Zielinski, favorito su Amin Younes. In attacco, invece, occhi puntati su Lorenzo Insigne: l'attaccante di Frattamaggiore ha recuperato e si candida per una maglia da titolare, anche se alla fine potrebbe spuntarla Dries Mertens accanto ad Arkadiusz Milik.