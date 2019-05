Spettatori Napoli-Inter, San Paolo semivuoto per l'ultima gara stagionale: saranno in circa 25.000

Ultimissime calcio Napoli - Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni questa sera allo stadio San Paolo ad assistere a Napoli-Inter, big match valido per la penultima giornata di Serie A.

Spettatori Napoli-Inter, flop al San Paolo

Come infatti si legge dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, i biglietti venduti sono stati circa 25.000. Un dato in linea con le ultime settimane per i match con Atalanta e Cagliari, dove l'impianto di Fuorigrotta è apparso sempre più vuoto e desolante. L'unica nota lieta è il restyling che l'impianto di Fuorigrotta sta subendo per le Universiadi che darà un colpo d'occhio diverso e sicuramente migliore rispetto al passato.