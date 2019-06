Repubblica - Ancelotti vara il nuovo Napoli a due facce, possibile nuovo modulo per la prossima stagione

Ultimissime calcio Napoli - Una squadra senza dogmi tattici. Perché Carlo Ancelotti anteporrà i giocatori ai moduli: non è mai stato un integralista e di certo non lo diventerà nella sua seconda stagione sulla panchina azzurra, quella decisiva per il salto di qualità. Lo annuncia l'edizione odierna di Repubblica:

"In questa annata ha modificato la certezza sarriana del 4- 3- 3 trasformandola in un 4- 4- 2 in fase di non possesso. Un copione che ha avuto diverse modifiche, quando il Napoli attaccava: l’abito si è spesso trasformato in un 4- 2- 4 con i due esterni di fatto attaccanti aggiunti, ma si è intravisto anche un 4-2-3-1. Non sono escluse, dunque, novità che in realtà profumano di antico. Ancelotti sta pensando di ritornare al tridente offensivo come possibile variante di un Napoli che punta a stupire. La parola d’ordine sarà " fluidità" e da parte dell’allenatore azzurro non c’è alcuna preclusione"