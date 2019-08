Ancelotti-Insigne, Il Giornale: si giocano la faccia e il mercato non aiuta, manca il botto

Ultime calcio Napoli - Riccardo Signori, su Il Giornale, parla del Napoli e di Lorenzo Insigne e il suo rapporto con Ancelotti:

“Tocchi il Napoli e non capisci quale sia la sua seta. Non è seta pura. Però tocchi e ti vien voglia di ammirarlo. Basterà per ragionar di scudetto e dintorni? Forse no. Servirà la virtù di tanti piccoli indiani. De Laurentiis dovrà regalar sensazione di voler davvero vincere lo scudetto. E non invece di strizzar l’occhio soltanto ad un campionato di alta dignità”.