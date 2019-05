Ancelotti-De Laurentiis, summit a Capri venerdì prossimo! CorSport: "L'estate non deluderà gli amanti del brivido, di cose ne succederanno"

Quando finisce una stagione, ne comincia immediatamente un’altra. Il ragionamento portato avanti dall'edizione odierna del Corriere dello Sport vale ovviamente anche per il Napoli: c’è il tempo di rilassarsi, ma poi bisognerà ricominciare, tuffarsi nel mercato, stilare il Progetto, renderlo esecutivo.

"Si ripartirà venerdì prossimo, appuntamento a Capri, cena con Ancelotti - prossimo ai sessant’anni - e con lo staff dirigenziale, un brindisi per l’allenatore e, a margine, due chiacchiere di aggiornamento su quello che andrà fatto, in quest’estate che non deluderà gli amanti del brivido, perché cose ne succederanno"