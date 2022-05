De Laurentiis ha chiamato Ancelotti dopo Real Madrid-Manchester City: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Carlo Ancelotti è un tema molto dibattuto a Napoli. L'attuale tecnico del Real Madrid, oltre alla Liga, ha conquistato anche un'incredibile finale di Champions League, e di lui ha parlato il presidente De Laurentiis.

Proprio di Ancelotti ha parlato il presidente De Laurentiis, nel corso del suo intervento all'Itis di Caserta con i giovani studenti. Ecco quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito:

«In campo c'era un pezzo di Napoli: Carlo Ancelotti». Al quale ha fatto anche i complimenti per la finale di Champions al telefono. «Noi napoletani, in fondo, siamo strani: siamo bravi a fare critica ma non a fare anche autocritica». Chiaro il riferimento al rapporto tra Carletto e l'ambiente tutto, e dunque al modo in cui è stato trattato all'epoca della sua esperienza sulla panchina del Napoli.