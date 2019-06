Ancelotti-De Laurentiis, Gazzetta: "Il Napoli vuole attrezzarsi per vincere, soprattutto se alla Juventus ci va Sarri! Maggiori investimenti saranno necessari, altrimenti..."

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e alle mosse sul mercato del presidente Aurelio De Laurentiis. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Maggiori investimenti saranno necessari, altrimenti diverrebbe inspiegabile l’ingaggio di Carlo Ancelotti, avvenuto nella primavera dello scorso anno. Non si spendono 36 milioni di euro lordi (contratto triennale) per accontentarsi del secondo posto e del piazzamento Champions League. Poter contare sull’allenatore più vincente al mondo, per forza di cose, sta spingendo Aurelio De Laurentiis a modificare le sue strategie sugli investimenti da fare. Il Napoli vuole attrezzarsi per vincere, soprattutto se sulla panchina della Juventus, l’avversaria di sempre, dovesse andarci Maurizio Sarri"