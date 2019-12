Ancelotti-De Laurentiis, Gazzetta: i casi Allan e Insigne e la squadra divisa, così il rapporto si è rotto

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul divorzio tra Ancelotti ed il Napoli: "Diciotto mesi dopo, quante certezze si sono vanificate nel nulla, nella follia di un autunno che ha ingrigito ancor di più la passione per il Napoli. Un anno e mezzo soltanto, un tempo breve, per chi avrebbe voluto avviare un progetto importante con l’allenatore più vincente al mondo. Niente da fare, l’opera napoletana di Carlo Ancelotti è rimasta incompleta. D’altra parte, non potendo mandare via quei 7-8 giocatori che hanno generato il buco nero, Aurelio De Laurentiis ha optato per la soluzione più alla portata: sostituire l’allenatore. Probabilmente, l’avrà fatto a malincuore, convinto dai suoi più stretti collaboratori che, sin dall’inizio, hanno intravisto in Ancelotti il problema"