Amrabat-Napoli, Il Mattino: il Napoli potrebbe già acquistarlo e lasciarlo al Verona. Per gennaio due nomi sul taccuino di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna de Il Mattino, la Ssc Napoli sta guardando con molta attenzione al mercato di gennaio

Mercato Napoli, gli obiettivi per gennaio

"Il mercato di gennaio, dipenderà, ovviamente dalle uscite ma anche da come evolverà la situazione allenatore. Il Napoli, però, potrebbe provare anche il colpo per la prossima stagione e anticipare tutti su Amrabat del Verona. Il calciatore potrebbe esser riscattato subito dagli scaligeri per 3 milioni dal Bruges (ancora proprietario del cartellino) anche con il robusto finanziamento superiore ai 10 milioni che arriverà dalle casse di Castel Volturno. Avendo già giocato una partita con il club belga e questo lasso di stagione con gli scaligeri,non può vestire una terza maglia ma essere acquistato e lasciato in Veneto. Al momento, i movimenti gli interessamenti più robusti si registrano sulla corsia mancina ed in mediana. Torreira dell’Arsenal come play è una possibilità, soprattutto se dovesse esserci un nuovo tecnico, a breve, sulla panchina dei Gunners e dovesse continuare ad optare su altri giocatori in quel ruolo. Timothy Castagne dell’Atalanta resta tra i preferiti come rinforzo sulla corsia mancina"