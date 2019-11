Caos Napoli, super multe e battaglia legale all'orizzonte: lo scenario

Ultimissime calcio Napoli - Napoli, ulteriore tensione in arrivo. Come infatti evidenzia il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, sabato sera la squadra andrà in campo a Milano con la consapevolezza di dover affrontare una battaglia legale col club.

Ammutinamento Napoli, battaglia legale in arrivo

Sono infatti in arrivo le sanzioni relative all'ammutinamento del 5 novembre scorso, col presidente Aurelio De Laurentiis che ha scelto la linea dura: la multa sarà salata per tutti, anche se il provvedimento seguirà un principio di gradualità in base ai più e meno responsabili. Sarà comunque una stangata, dal momento che la società detrarrà dai calciatori dal 25 al 50% dello stipendio mensile. Da lì poi ogni calciatore potrà rispondere con un ricorso e la vicenda seguirà un inter davanti a un colleggio arbitrale. Gli avvocati dei singoli sono a lavoro.