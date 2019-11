Ammutinamento Napoli, lunedì partono le raccomandate: maxi multe in arrivo dal ritorno di ADL dagli Usa

Ultimissime calcio Napoli sul caso ammutinamento. Secondo Repubblica lunedì partiranno le raccomandate di contestazione via raccomandata, multe 25% dello stipendio.

La società non ha dimenticato l’ammutinamento dei giocatori e attiverà il Collegio Arbitrale per una maxi- stangata del 25% sul compenso mensile dei suoi calciatori. Le raccomandate partiranno proprio al ritorno di Aurelio De Laurentiis da Los Angeles (incerta la sua presenza a Liverpool) e rappresentano la cartina di tornasole di un momento difficile. All’orizzonte, il Milan e una trasferta decisiva per il futuro degli azzurri e dello stesso Ancelotti. Carletto ha evitato discorsi particolari in questi giorniper preparare al meglio la partita, un bivio decisivo anche per lui.