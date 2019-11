Ammutinamento Napoli, CorSport: bonifici con lecito ritardo e l'obiettivo blocco stipendi, l'ennesima azione di forza targata ADL

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis è deciso più che mai a proseguire la strada legale nei confronti degli ammutinati e non solo:

"Aurelio De Laurentiis arriverà domani pomeriggio da Los Angeles, ha visto e capito, sa che c’è da intervenire per restituire la tranquillità svanita in quel colpo di scena (di testa) del 5 novembre e che in California s’è percepito a occhio nudo: bisognerà parlarsi, dirsi ciò che per ora è stato soffocato, e ricominciare. Rimane quella sfida sottile ch’è cominciata quella sera nel ventre del San Paolo in cui è successo di tutto e che proseguirà, che prevederà una «stangata» da due milioni e mezzo di euro (circa), che spingerà - anzi ha già spinto - ad effettuare il bonifico bancario degli stipendi non con la proverbiale puntualità di questi tre lustri dell’era De Laurentiis ma con un «lecito» ritardo. Ma ci saranno nuovi capitoli, chissà quanto avvincenti o se invece destabilizzanti, perché poi si sfocerà nelle contromosse dei calciatori, in un’azione di forza del Napoli che potrebbe persino richiedere la possibilità di impugnare i contratti personali per comprendere se esistano i margini del risarcimento per «danni di immagine»".