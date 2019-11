Ammutinamento, Cdm: Insigne ha le maggiori responsabilità, 310mila euro di multa. In tre pronti a testimoniare

Ultime SSC Napoli - Insigne e Allan, che hanno subito la sanzione più corposa con la riduzione del 50% della mensilità lorda, sono stati i primi a ricevere a casa le raccomandate. Per entrambi la stangata è più pesante perché, oltre alla sanzione per la scelta di non presentarsi in ritiro, è stato contestato il comportamento assunto nello spogliatoio la notte del 5 novembre scorso.

Ultime calcio Napoli, Insigne il più colpito dall'ammutinamento

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Ad Insigne inoltre, visto il ruolo di capitano, sono state attribuite maggiori responsabilità riguardo l’ammutinamento e la multa consiste in circa 310 mila euro da sottrarre allo stipendio di ottobre non ancora corrisposto. La strada è ancora lunga, ci sono le memorie difensive, il procedimento del Collegio Arbitrale (il Napoli ha già individuato anche l’arbitro di parte, sarà l’avvocato Bruno Piacci) e soprattutto l’incontro di domani con il presidente De Laurentiis che potrebbe cambiare lo stato delle cose. Nel corso della battaglia legale sono previste le testimonianze del vicepresidente Edoardo De Laurentiis, di Giuntoli e Ancelotti. Insigne ieri ha avuto un colloquio proprio con Giuntoli che l’ha informato della riunione con il patron e della possibilità di un percorso per giungere a un compromesso tra le parti".

