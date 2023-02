Ammalato di calciomercato, Zaniolo out per un mese: a Roma c'è già stato un precedente

Non è una novità, ma il calciatore che non può lavorare per colpa dello stress fa sempre notizia. Era la stagione 2004-2005 e fu Emerson, già d’accordo con la Juve, a mandare un certificato alla Roma.

Nicolò Zaniolo

Zaniolo a casa per un mese

Diciotto anni dopo è Nicolò Zaniolo a inviare un certificato medico, sempre alla Roma, ammalato di calciomercato. Ha forzato la mano per andare al Milan 18 mesi prima della scadenza del contratto. I Friedkin e Mou l’hanno presa male ed è finito «fuori dal progetto». Ieri si è scoperto che il 31 gennaio, prima che chiudesse il mercato, ha spedito un documento: gli servono 30 giorni di riposo per uno stress emotivo nato dal tentativo di aggressione subìto sotto casa da parte di alcuni pseudotifosi. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli