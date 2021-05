Amichevoli ritiro SSC Napoli 2021, CorSport: due big europee a Dimaro e una novità a Castel di Sangro, il piano

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione per quanto riguarda le amichevoli estive in programma tra Dimaro e Castel di Sangro. In Val di sole dovrebbero essere due le partite: "Ci saranno, o ci dovrebbero essere, due amichevoli, appuntamenti di respiro internazionale per restare in una dimensione rilevante: il Napoli sta dialogando con l’Arsenal e anche con il Lione". In Abruzzo invece: "Se la situazione emergenziale dovesse migliorare e le condizioni sanitarie dovessero quindi tranquillizzare, prevederebbe una migrazione di massa. Il Napoli arriverà a Castel di Sangro il 5 agosto, ci resterà fino al 15, poi, una brevissima vacanza e sarà campionato: possibili e quasi certe due amichevoli, al «Patini»; probabile, un’altra con un club di serie A proprio al termine della seconda fase di preparazione e utile per annusare l’aria della stagione".