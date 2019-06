Amichevoli Napoli, prende forma il calendario: spunta anche un match col Dalian di Hamsik

ULTIISSIME CALCIO NAPOLI - Prende forma il programma estivo della SSC Napoli, con l'agenda di Carlo Ancelotti che man mano inizia a riempirsi.

Amichevoli estive Napoli, il possibile programma

La prima tappa post ritiro di Dimaro è a Ediburgo, il 28 luglio, contro il Liverpool. Ma per la prima volta nell'era De Laurentiis - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - si potrebbe sbarcare anche oltreoceano per le amichevoli estive. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, infatti, il 7 e l’11 agosto, per il Napoli potrebbe esserci un doppio test contro il Barcellona prima a Miami e poi ad Ann Arbor, nello stato del Michigan. In attesa di conferme, sullo sfondo - rivela il quotidiano - spuntano anche possibili match contro l’Olympique Marsiglia e il Dalian Yifang per riabbracciare Marek Hamsik.