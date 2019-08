Amichevole di lusso per i ragazzi di Ancelotti: è tempo di Napoli-Barcellona!

Notizie Calcio Napoli - Tutto pronto per la sfida contro il Barcellona. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti è a Miami per sfidare i blaugrana di Ernesto Valverde enlla doppia amichevole di lusso.

In attesa del colpaccio estivo, di fronte un avversario davvero balsonato, incontrato ai tempi del trofeo Gamper e della rovesciata in fuorigioco di Edinson Cavani. Italia vs Spagna, Napoli vs Barcellona: una gara che terrà tutti attaccati ai teleschermi, anche se l'orario per la visione è decisamente proibitivo: fischio d'inizio alle ore 01.30 ora italiana, in piena notte praticamente. Estate maledetta per Leo Messi che non sarà delle due gare: tre settimane di stop per un infortunio al polpaccio. E' nervosissima la Pulce, rapporto più che teso con Griezmann. I due si sarebbero addirittura tolti il saluto. A scriverlo è l'edizione odierna de La Repubblica.