Auriemma su Tuttosport: "Gli allenamenti del Napoli slittati a domani: c'è stato un intasamento nelle macchine per sviluppare i tamponi all'Università"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive: "Contrordine, è tutto rimandato a domani. I calciatori del Napoli avevano già preparato la borsa per riprendere oggi gli allenamenti finalmente su di un campo di calcio, quando ieri sera è arrivata la comunicazione della società: le macchine per sviluppare i tamponi in dotazione del laboratorio dell’Università degli studi di Napoli, si sono intasate e non hanno potuto fornire l’esito del secondo test fatto da staff tecnico e parco giocatori nel giro di soli tre giorni. Stamattina dovrebbero arrivare i risultati e solo in quel momento si saprà se tutti i calciatori potranno essere aggregati alla preparazione individuale oppure se qualcuno, malauguratamente, dovrà restare a casa per cura e quarantena. Appuntamento, quindi, rinviato di 24 ore, domani mattina alle 10,30 scoccherà l’ora di un nuovo giorno, di un inizio, di quell’epoca che dovrà sopravvivere, convivere con il Covid-19 e non arrendersi all’idea che soltanto con l’R0 si potrà tornare a giocare, a condividere la passione per il pallone".